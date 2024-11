Un regalo di Natale per i deputati italiani. La Camera ha infatti approvato un bonus di 5.500 euro per comprare tablet, smartphone, schermi a 34 pollici, auricolari e pc. In controtendenza rispetto al clima che si respira in Italia, ai sacrifici a cui sono costrette le famiglie, i deputati si concedono una sorta di tredicesima alla faccia della “fine della pacchia” e l’austerità tanto decantata fin dall’inizio della legislatura e la minaccia di tagliare i sussidi come il reddito di cittadinanza.

Una misura, quella licenziata alla Camera, che già era stata prevista nel 2018 a Montecitorio, ma in quel caso di trattava di 2500 euro e il Movimento 5 stelle aveva posto una serie di limitazioni come l’obbligo di partecipare al 50% delle sedute.

La delibera è stata firmata giovedì il 24 novembre dai questori della Camera. Esattamente un mese prima della Vigilia. Il testo riporta le firme degli onorevoli Paolo Trancassini di Fratelli d’Italia, Alessandro Manuel Benvenuto della Lega e Filippo Scerra del Movimento 5 Stelle.