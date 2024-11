Eugenio Giani verso la vittoria in Toscana e Michele Emiliano avanti in Puglia. Luca Zaia stravince in Veneto e Vincenzo De Luca fa lo stesso in Campania. È quanto emerge da proiezioni e primi dati relativi alle elezioni regionali. Stando ai dati, sembra prendere corpo la possibilità di un pareggio tra centrosinistra e centrodestra nelle 6 Regioni al voto.

Giani verso la vittoria in Toscana

Nella Toscana roccaforte della sinistra, secondo quanto riporta il sito della Regione, su 266 seggi scrutinati il candidato del centrosinistra Eugenio Giani è in vantaggio del 47,37% sulla candidata del centrodestra Susanna Ceccardi, che si attesta sul 42,28%. La candidata del MoVimento 5 Stelle, Irene Galletti, è al 6,08%. Irene Galletti, candidata del Movimento 5 Stelle è al 6,2 % mentre Tommaso Fattori, sostenuto da una lista civica, è al 2,4%.

La Puglia di Emiliano

In Puglia, in base alla terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai (la copertura del campione è del 26%), il presidente uscente e candidato del centrosinistra Michele Emiliano è al 46,8% e il candidato del centrodestra Raffaele Fitto è al 38%. La candidata M5s Antonella Laricchia è al 10,7%, Ivan Scalfarotto di Italia Viva, invece, 2,3%.

Zaia alla riconquista del Veneto

Pronostici confermati in Veneto dove, con 70 sezioni scrutinate, il governatore uscente Luca Zaia del centrodestra è avanti del 79% rispetto al candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni, fermo al 13,8%.

Plebiscito De Luca

La terza proiezione in Campania (copertura campione 15%) premia il presidente uscente e candidato del centrosinistra Vincenzo De Luca, dato al 64,9%, mentre il candidato del centrodestra Stefano Caldoro è al 20,2%. La candidata del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino è al 12%.

L’andamento in Liguria

In Liguria, secondo i dati pubblicati sul sito della Regione, su 32 sezioni scrutinate il presidente uscente Giovanni Toti, candidato del centrodestra, sarebbe avanti con il 60,29% dei voti, rispetto al candidato del Pd e M5S Ferruccio Sansa che si attesta al 35,82%.

Centrodestra avanti nelle Marche

Infine nelle Marche, in base alla seconda proiezione (copertura campione del 14%), il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli è al 48,4% mentre il candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi è al 36%. Gian Mario Mercorelli è al 10,2% e Roberto Mancini al 2,5%. Entrambi sono sostenuti da due liste civiche.