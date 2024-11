Regionali in Friuli Venezia Giulia. Il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, candidato del Centrodestra, avrebbe riscosso consensi nella forchetta 61-65%. Il candidato di centrosinistra e principale antagonista, Massimo Moretuzzo, si ferma al 28-32%. Staccati gli altri due candidati, Alessandro Maran (3-5%) del Terzo polo e Giorgia Tripoli (2-4%) di Insieme liberi.

Gli elettori chiamati alle urne in sono stati oltre 1,1 milioni, suddivisi in 215 comuni e 1.360 sezioni. In particolare, in 24 comuni, tra cui Udine, si vota anche per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale.

Alle 15 di oggi, quando quasi tutte le sezioni sono state rilevate (1331 su 1360), alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia ha votato il 45% degli aventi diritto. É quanto emerge dai dati parziali diffusi dalla Regione Fvg. L'affluenza è in calo rispetto a cinque anni fa: alla precedente tornata elettorale, alla chiusura delle urne aveva votato il 49,65% degli aventi diritto. Allora si votava in un'unica giornata. Alle 23 di ieri, secondo i dati definitivi, si è recato alle urne il 35,20%.

Serracchiani (Pd): «Partita non facile»

«Massimo Moretuzzo è riuscito in condizioni difficili a tenere unita la coalizione di Centrosinistra ed è cresciuto molto. Lo ringrazio, era una partita non facile ma abbiamo messo in campo una coalizione credibile». Così la dem Debora Serracchiani, già presidente del Friuli Venezia Giulia, ha commentato i dati degli exit poll.

Patuanelli (M5S): «Moretuzzo ha operato in condizioni proibitive»

«Faccio un augurio di buon lavoro da parte mia e di tutta la mia forza politica a Massimiliano Fedriga. Massimo Moretuzzo ha operato in condizioni proibitive, difficili, lo ringrazio - ha detto il senatore di M5s Stefano Patuanelli - credo sia giusto partire da qui. Fedriga ha governato per cinque anni e dunque ha avuto modo di farsi conoscere; Moretuzzo ha avuto poco tempo e ha tentato di recuperare, ma ha fatto un gran lavoro in prospettiva».