I primi exit poll dopo la chiusura delle urne alle ore 15 e l’avvio degli scrutini. In entrambe le regioni affluenza in netto calo rispetto alle precedenti elezioni

Urne chiuse alle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria. Gli elettori sono stati chiamati al voto ieri dalle 7 alle 23 e oggi dalle 7 alle 15. Partono ora gli scrutini. L'affluenza per entrambe le regioni era ieri in netto calo rispetto alla precedente tornata elettorale.

Regionali in Emilia-Romagna

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell'80%, alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna, il candidato del campo largo Michele De Pascale è avanti con il 53-57% sulla candidata di centrodestra Elena Ugolini al 39-43 %.

Regionali in Umbria

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni regionali dell'Umbria, la presidente uscente del centrodestra Donatella Tesei è al 46,5-50,5% mentre la candidata del campo largo Stefania Proietti è al 46-50%. Marco Rizzo (Alternativa Riformista Rizzo presidente, Democrazia Sovrana Popolare) è tra lo 0 e il 2%. Copertura del campione 80%.

Affluenza in calo

È intorno al 45%, secondo i primi dati provvisori, l'affluenza alle urne in Emilia-Romagna. Alle precedenti regionali il dato sulla affluenza definitiva si era attestato al 67,27%. Nel 2020 si votò in un solo giorno.

È di poco superiore al 52% il dato dell'affluenza per le regionali in Umbria, dove sono arrivati i dati relativi a poco più della metà delle sezioni. Nel 2019 l'affluenza fu del 64,74%.