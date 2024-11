Quando mancano ormai meno di cento sezioni da scrutinare, Alberto Cirio (centrodestra) ha conquistato il 55,85% dei voti riconfermandosi così presidente della Regione Piemonte. «In Piemonte confermare un governo uscente non è mai scontato. Basta pensare a chi mi ha preceduto, tutte persone di valore come Mercedes Bresso e Sergio Chiamparino (entrambi esponenti del Pd, ndr), che furono eletti al primo mandato ma poi non vennero riconfermati», ha detto Cirio.

«Credo mi abbia premiato - ha osservato - il fatto di essere una persona fra la gente, di ascoltare tutti, e di cercare sempre di trovare il punto di equilibrio fra diversi soggetti. Sono molto soddisfatto di questo risultato e lo sono soprattutto perché è una conferma».

«Ho telefonato al presidente Albero Cirio riconoscendone la vittoria e facendogli gli auguri di buon lavoro. Confidando di lavorare tutti insieme, ovviamente ognuno nel rispetto del proprio ruolo nell'interesse dei cittadini», ha detto Giovanna Pentenero, arrivando nella sala stampa allestita in Consiglio regionale a Torino. Lei (centrosinistra) si è fermata al 33,74%.