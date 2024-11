Matteo Renzi, intercettato dai microfoni di Radio Rock 106.6, dedica "Rimmel" di Francesco De Gregori a Nicola Zingaretti, segretario del Pd. Un omaggio, quello dell'ex premier, dopo lo storico addio al Partito democratico. Il testo interpretato dal leader di Italia Viva, tra rivisitazioni e qualche stonatura, non a caso, racconta la fine di una storia d'amore.

Lo stesso Renzi sottolinea, prima di intonare le prime note, che questa è «una canzone di addio». Rimarca, per il suo ex “amato” una parte del testo: «Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo. E la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro». Poi continua: «Ho ancora i tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo (rosso). Li puoi nascondere o giocare con chi vuoi o farli rimanere buoni amici come noi». La performance canora di Renzi si conclude con un commento sornione incorniciato da un sorriso: «Perfetta. Amici come noi. Noi siamo amici e ci lasciamo con affetto».

