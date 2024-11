Per non rivelare la loro relazione ha preteso dall'ex amante somme di denaro per quattro anni. Una donna di 48 anni è stata arrestata con l'accusa di estorsione ai danni di un commerciante 70enne con il quale aveva avuto una storia extraconiugale. L'uomo aveva interrotto la relazione nel 2014 ma la ex amante ha preteso da lui tra i mille e i duemila euro al mese per non rivelare tutto alla sua famiglia.

E' successo a Roma. Il 70enne si è rivolto ai carabinieri dopo l'ennesima richiesta di denaro da parte della donna e i militari si sono presentati all'appuntamento per la consegna della somma richiesta e hanno bloccato la 48enne recuperando il denaro.

In sede di denuncia, il commerciate ha dichiarato che, in quattro anni di ricatti, avrebbe versato alla sua ex più di 70 mila euro. La donna è stata rinchiusa nel carcere di Rebibbia e dovrà rispondere del reato di estorsione.