L'incidente probabilmente avvenuto in acque croate. Difficili le operazioni di soccorso per il vento molto forte

Un rimorchiatore è affondato al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, forse in acque croate. Almeno una persona è deceduta e gli altri sette a bordo risultano dispersi. Stanno intervenendo gli uomini della Capitaneria di Porto di Bari e i colleghi di Ancona, coordinati per il momento dalla pm di turno della Procura barese Luisiana Di Vittorio. A quanto si apprende le motovedette della Guardia Costiera barese stanno avendo difficoltà a raggiungere il luogo dell'affondamento per il vento molto forte.