E' stata identificata la madre del neonato di appena dieci giorni abbandonato lunedì scorso in pieno centro a Brescia.

La donna, 42 anni di origini marocchine ma residente prima a Brescia e oggi in Francia, sarebbe arrivata in città in treno poche ore prima di abbandonare il figlio in strada nel suo passeggino. A spingerla a lasciare il bimbo sarebbero state le sue condizioni economiche precarie e il fatto di aver già altri cinque figli.

Decisiva nell'identificazione della donna l'analisi dei filmati delle telecamere della zona dove il bimbo è stato abbandonato e dei dintorni della stazione ferroviaria di Brescia, oltre ad un'etichetta trovata nel passeggino con la scritta "chambre 112".

La 42enne è adesso indagata per il reato di abbandono di minore dalla Procura di Brescia mentre la Procura dei minori dovrà occuparsi delle questioni legate all'affidamento del bimbo.