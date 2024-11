Rinvenuto questa mattina a Torino il cadavere di Blair Rashad Randy John, 28enne delle Bahamas in viaggio in Italia presumibilmente per una vacanza. Il corpo senza vita è stato recuperato dalla polizia dal fiume Po, all’altezza di piazza Chiaves, a seguito della segnalazione di un passante. L’uomo, laureato alla St. Augustines College in New Providence e residente in Canada, era scomparso già da due giorni ed era stata presentata regolare denuncia.



Ritrovato anche il corpo dell’amico



Il giallo diventa più torbido, dato che nel pomeriggio di ieri è stato effettuato il ritrovamento di un altro corpo, quello del suo amico Ramsey Alrae Keiron, 29enne originario anche lui delle Bahamas. Il cadavere è stato rinvenuto all'altezza del ponte Isabella a seguito dell’avvistamento di alcuni canottieri che si allenano lì ogni giorno, seguendo il percorso del fiume e passando proprio sotto quel ponte. Sono stati loro ad allertare i vigili del fuoco, che hanno recuperato il cadavere con un gommone.



Dai primi accertamenti medico legali, Ramsey era in acqua da non meno di due o tre giorni e riportava una ferita alla testa, che secondo gli investigatori potrebbe essere compatibile con una caduta. Sono ancora sconosciuti i motivi per il quale sia finito in acqua. È in corso l’autopsia per capire se il ragazzo al momento della caduta fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di alcolici. Ramsey frequentava l’accademia diplomatica a Vienna e si trovava in Italia con un permesso di soggiorno rilasciato dall’Austria per motivi diplomatici. Gli investigatori della squadra mobile hanno fatto un’ispezione lungo il fiume, insieme agli agenti del commissariato Borgo Po, che invece stanno cercando di ricostruire come il ragazzo trascorresse le giornate a Torino. A quanto pare in città è arrivato intorno al 28 Maggio e negli stessi giorni sarebbe stato raggiunto da Blair Rashad Randy John al b&d dove alloggiava. La polizia sta indagando per stabilire come i due siano morti e per quali motivi.