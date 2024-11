Il sottufficiale dell'Arma era fuori servizio ed è intervenuto per sedare la lite, quando è stato raggiunto da un colpo di pistola. È stato operato nella notte a Catania e versa in gravi condizioni

Un brigadiere dei carabinieri di 43 anni è stato ferito gravemente alla testa con un colpo di pistola durante una lite scoppiata sul sagrato di una chiesa a Santa Maria degli Ammalati, frazione di Acireale, nel Catanese.

Al termine della cerimonia delle prime comunioni si è scatenata una rissa tra una decina di persone. Il vicebrigadiere, libero dal servizio e presente per la cerimonia di comunione del proprio figlio, è intervenuto per aiutare i colleghi carabinieri nel frattempo giunti sul posto. Un uomo di 69 anni - successivamente arrestato per tentato omicidio - ha estratto la pistola e ferito il 43enne centrandolo alla testa.

Il sottufficiale dell'Arma è stato operato nella notte all'ospedale Cannizzaro di Catania dall'equipe del dottor Salvatore Cicero dell’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia. Le sue condizioni sono gravi, rischia la paralisi.