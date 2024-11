La procura regionale della Corte dei Conti ha aperto un'indagine sulla ricostruzione post terremoto del 2016 in Umbria. In particolare per accertare se ci siano stati eventuali "danni pubblici". Lo hanno reso noto gli stessi Uffici giudiziari.

In particolare la procura contabile - secondo quanto si è appreso - sta indagando su eventuali danni pubblici conseguenti la mancata o tardiva ricostruzione post sisma 2016, alla mancata adozione del piano di ricostruzione, all'omesso conferimento di incarichi tecnici. Nonché sulla mancata previsione su mappe poi risultate inadeguate, della pericolosità sismica. Sugli accertamenti in corso la procura regionale della Corte dei conti non ha fornito altri particolari.