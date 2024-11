Il corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco. Indagini in corso per capire le circostanze dell'accaduto

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Centrale Operativa 118 ha lanciato un’allerta per la ricerca di un uomo originario di Macchia, frazione di Giarre (CT). I Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano insieme ai Militari del SAGF della Guardia di Finanza si sono mobilitati per rintracciare l’uomo.

La tragedia ha trovato conferma quando il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato sotto un cavalcavia dell’Autostrada A18. In collaborazione con i Vigili del Fuoco, la salma è stata recuperata con il necessario supporto, su autorizzazione del magistrato di turno. Indagini in corso per capire le circostanze che hanno portato a questa tragedia.