L'endorsement che non ti aspetti. Anche se il ministro Salvini, all'epoca solo leader rampante del Carroccio ci ha abituato alle foto a torso nudo e alle pose un po' molli da Venere di Urbino in cravatta verde pubblicate da alcuni settimanali di gossip, forse a questo non eravamo pronti. A promuovere le doti dell'attuale ministro dell'Interno è uno che con la politica ha poco a che fare, ovvero Rocco Siffredi. Trent'anni di fulgida carriera nel mondo della pornografia, ha portato, a suo modo, il made in Italy dai livelli dei filmini a luci rosse alle pellicole vere e proprie.

Ebbene, Rocco Siffredi, che oggi è anche direttore di una Academy per la formazione di artisti del settore, ha detto di Salvini: «Brutto non è, la faccia da maschio ce l’ha, quindi credo che ci siamo. Ultimamente mi hanno chiesto di fare una votazione su alcuni personaggi e a Salvini non ho dato voti bassi. Sembra un uomo al quale piace la sessualità, non mi sembra asettico». Ma Siffredi si è sbilanciato non poco, definendo Salvini un potenziale sex symbol, che ha sedotto gli elettori e quindi non avrebbe problemi a fare lo stesso con le donne.