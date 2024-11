Torna la paura nella stazione Termini di Roma. Dopo l'accoltellamento di una turista israeliana il 31 dicembre scorso, domenica sera nuova aggressione. Un 46 enne, Arturo Luca Battisti, è stato vittima di un tentativo di rapina. L'uomo è stato operato d'urgenza e si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, sono giudicate critiche e la sua prognosi resta riservata.



Il 46enne milanese è una persona già nota alle forze di polizia. Gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato tre persone: si tratta di tre magrebini, tutti senza fissa dimora che gravitano nella zona del principale scalo ferroviario della Capitale.



Hanno tra i 40 e i 18 anni e secondo quanto accertato dagli inquirenti, coordinati dal pm Francesco Basentini che contesta ai tre il reato di tentato omicidio, l'autore materiale dell'accoltellamento è il quarantenne che ha precedenti. Il fatto è avvenuto intorno alle 23.30 del 5 febbraio scorso a poca distanza da un fast food di via Giolitti, nei pressi di uno degli ingressi dello scalo. Per arrivare ai tre determinanti i video di una telecamera presente in zona che hanno immortalato le fasi della drammatica rapina. La banda si è avvicinata all'uomo e lo ha rapinato di 20 euro e del cellulare. Arturo Luca Battisti è stato raggiunto da almeno tre colpi all'addome. L'uomo ha cercato anche di inseguire i tre ma è poi crollato a terra a causa delle ferite. Immediatamente è scattata la caccia ai tre aggressori. Gli agenti li hanno bloccati, dopo alcune ore, a poca distanza dal luogo della rapina.



«L'immediata identificazione dei presunti autori dell'accoltellamento in via Giolitti a Roma dimostra l'efficacia dei servizi di polizia che stiamo svolgendo nelle principali stazioni italiane e nelle aree limitrofe». Lo dichiara il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. «Grazie alla reiterazione delle attività di controllo del territorio - aggiunge - le volanti della Polizia di Stato sono intervenute immediatamente individuando i soggetti coinvolti tramite il sistema di videosorveglianza e la conoscenza diretta degli abituali frequentatori dei luoghi».



Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri è «in contatto con le strutture sanitarie ed è costantemente aggiornato sulle condizioni del quarantaseienne ferito gravemente alla stazione Termini». Il Sindaco ha poi sentito il Prefetto Bruno Frattasi e a seguito della telefonata tra i due è stato deciso di organizzare una riunione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza nei prossimi giorni.

La vicenda ricorda quanto avvenuto l'ultimo giorno dell'anno all'interno della stazione e che ha poi portato ad un rafforzamento dei controlli in tutta l'area. A restare ferita una ragazza di 24 anni di nazionalità israeliana. Autore dell'accoltellamento Aleksander Mateusz Chomiak, polacco di 25 anni, senza fissa dimora, poi arrestato alcuni giorni dopo a Milano.

Il ventenne accoltellò, senza alcun movente, la ragazza che era intenta a prelevare dai biglietti da una delle macchinette automatiche presenti in stazione. Anche in questo caso l'aggressione venne ripresa da una telecamera e il video finì online. Per Chomiak la Procura nelle scorse settimane ha chiesto il giudizio immediato