Mentre in Calabria la decisione sulle regionali è slittata a sabato, si chiude la casella per le amministrative della Capitale

Mentre il centrodestra in Calabria è ancora in stallo, con la decisione sul nome da ufficializzare per la corsa alle regionali rinviata a sabato, a Roma si chiude l’accordo per la candidatura alla poltrona di sindaco. Sarà Enrico Michetti a correre per diventare primo cittadino nella Capitale, con il magistrato Simonetta Matone designato come vicesindaco.

«Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria», ha detto il segretario della Lega Nord Matteo Salvini. «Ci siamo riconvocati per mercoledì prossimo e chiuderemo su Milano e Bologna».

Enrico Michetti e Simonetta Matone «sono due professionisti straordinari,con curriculum straordinari» e «capaci di parlare coi cittadini», ha commentato invece la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al termine del vertice romano del centrodestra.

«Il ticket Michetti-Matone è la soluzione migliore che offriamo ai romani per vincere le elezioni e guidare la città», ha detto il vicepresidente di Fi Antonio Tajani. «Combatteremo - ha aggiunto - per vincere e governare bene la città dopo i disastri della Raggi». Tajani ha ricordato anche la proposta di legge sui poteri speciali per Roma Capitale presentata da Fi e in discussione alla Camera, con l'azzurra Annagrazia Calabria come relatrice: «Pensiamo Roma come a una capitale europea, come il vero biglietto da visita dell'Italia, con i poteri adeguati a quelli delle altre grandi capitali. Per Fi è una sfida da vincere».