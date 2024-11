Nuova incursione di Ultima Generazione nella capitale. Sei attivisti fermati dalla polizia e portati in commissariato

Nuovo blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione a Roma. Sei attivisti stamattina hanno imbrattato di nero le colonne all'esterno del ministero della Giustizia. I sei sono stati fermati dalla polizia e portati in commissariato. La loro posizione è al vaglio.

«L'atto di vandalismo di "Ultima Generazione" contro la sede del ministero della Giustizia è un'iniziativa inqualificabile. In una democrazia, la rivendicazione delle proprie convinzioni e l'espressione delle proprie idee possono e devono realizzarsi nel rispetto della legge. L'accanimento sistematico contro le sedi istituzionali o i monumenti storici è sintomo di una mancanza di senso civico e di rispetto verso la comunità che non può essere in alcun modo legittimata», afferma il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.