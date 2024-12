La piccola aveva pranzato fuori con i genitori. Al rientro a casa ha iniziato a sentirsi male accusando spasmi, vomito e difficoltà respiratorie. Soccorsa dal 118 e portata in ospedale, è arrivata in arresto cardiaco e non c’è stato nulla da fare

La tragedia dopo un normale pranzo al ristorante. È successo ieri a Roma, dove una bambina di 9 anni è morta dopo aver mangiato un piatto di gnocchi. La piccola, dopo aver pranzato fuori con i genitori, ha iniziato a sentirsi male non appena tornata a casa. Ha avuto una violenta reazione allergica con spasmi, nausea, vomito e difficoltà respiratorie. I genitori hanno immediatamente chiamato il 118, che l’ha trasportata d’urgenza al Policlinico Casilino, dove è arrivata in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi disperati dei medici, la bambina è deceduta al pronto soccorso del Gemelli, come riportato da La Repubblica.

Esami diagnostici prima del pranzo

Nella mattinata, la bambina era stata sottoposta ad alcuni esami diagnostici, inclusa una spirometria, per verificare la funzionalità polmonare. Dopo i controlli, i genitori e la figlia avevano pranzato in un ristorante, dove per la bambina erano stati ordinati gnocchi di patate, un piatto che sembrava sicuro. Tuttavia, qualcosa potrebbe essere andato storto. Le prime ipotesi suggeriscono che proprio quel piatto potrebbe essere stato fatale. Una volta tornati a casa, Paola ha cominciato a stare male.

Ora si indaga per capire se il ristorante abbia rispettato le normative sugli allergeni, se vi siano stati errori in cucina o se sia stata una distrazione umana a provocare questa tragedia.