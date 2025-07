Un incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino, ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri della Capitale. Dalle prime informazioni del vigili del fuoco, l'incidente avvenuto poco dopo le 8, ed è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione.

Tante le telefonate ai numeri d'emergenza di cittadini che avevano sentito il boato. Sono 21 i feriti nell'esplosione di un deposito giudiziario alla periferia di Roma. Secondo quanto si apprende, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. Tra i feriti anche i soccorritori.

Erano già sul posto per un incendio i vigili del fuoco quando si è verificata l'esplosione. I pompieri sono ancora impegnati per mettere in sicurezza l'area e accertare le cause dello scoppio. Al momento non si esclude che sia stata provocata da gas.

Secondo le prime informazioni, i pompieri erano stati chiamati per un camion che aveva urtato una conduttura e, quando sono arrivati, c'è stata l'esplosione, che ha investito anche i sanitari che erano già presenti sul posto. La deflagrazione ha provocato danni ad alcuni palazzi vicini, mentre le fiamme hanno raggiunto un deposito giudiziario che si trova alle spalle del distributore. Sarebbero rimasti feriti anche alcuni passanti.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, segue le conseguenze di quanto accaduto. La premier ha sentito il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, e si tiene in stretto contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, costantemente informato dalle autorità competenti, con particolare attenzione alla salute delle persone coinvolte. È stata chiusa la fermata della metro C Teano. La chiusura, rende noto Atac sul proprio sito, è scattata su disposizione delle forze dell'ordine.