Anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi è risultata positiva al coronavirus. Lo riferisce in un post su Facebook: «Sto bene e al momento non ho alcun sintomo», spiega. Già dalla mattinata di ieri si era posta in isolamento dopo aver avuto contatti con un contagiato: «Continuerò a lavorare da casa con la stessa determinazione di sempre», conclude.

Nelle scorse ore, nel Lazio, su oltre 26mila tamponi (+1.131) si sono registrati 2.432 casi positivi (+223), 34 i decessi (+13) e 144 i guariti (-98). Il rapporto tra positivi e i tamponi è al 9% e il valore rt in calo a 1.29.