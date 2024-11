La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in relazione alla morte di una ragazza di 22 anni, Margaret Spada, originaria della provincia di Siracusa, avvenuta nell'ambito di un intervento di rinoplastica in un ambulatorio di un centro medico della Capitale.

Il decesso risale al 7 novembre scorso, la ragazza si sarebbe sentita male subito dopo la somministrazione dell'anestesia locale. Per la vicenda risultano indagati due medici. Si tratta del titolare dell'ambulatorio e di suo figlio. A quanto si apprende, nella struttura, sprovvista di una insegna esterna, non sarebbe stato trovato alcun documento, cartella clinica, consenso informato né registrazione, relativi all’intervento.

Il pm Ermnio Amelio ha delegato i carabinieri del Nas per le indagini e le cartelle cliniche sono state poste sotto sequestro.

«Per chiarire le cause della morte sarà necessaria l'autopsia - spiega l'avvocato Alessandro Vinci, legale dei familiari della ragazza - Margaret aveva scelto la struttura dove effettuare l'intervento dopo alcune ricerche su internet».