Il cane sarebbe sfuggito dal controllo dei proprietari, è morto poco dopo la caduta. Per la 28enne ferita necessario il trasporto in ospedale dove resta in osservazione

In via Frattina, pieno centro storico di Roma, un rottweiler è caduto stamattina dalla finestra del terzo piano di un palazzo, colpendo in testa una donna incinta. La giovane è stata subito soccorsa da coloro che hanno assistito alla scena, che hanno provveduto anche ad allertare il 118. Sul luogo è giunto quindi il personale sanitario, la polizia locale di Roma e i carabinieri, che hanno chiuso la strada per condurre le indagini sull'accaduto.

La donna, 28enne, è stata trasportata in ospedale all'Umberto I ma non sarebbe in pericolo di vita né lei né il feto che porta in grembo. Il cane invece è morto poco dopo essere stato portato a un ospedale veterinario. Si considera la possibilità che possa essere sfuggito ai suoi proprietari. La proprietaria dell'animale afferma di non aver assistito alla scena. Attualmente, le indagini sono in corso per stabilire le circostanze esatte dell'incidente.