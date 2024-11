Gli rubarono la bici al parco ma, nonostante gli accorati appelli, nessuno si era fatto avanti per la restituzione. Tommaso, 7 anni, vive in provincia di Brindisi. Alcuni giorni fa, mentre giocava, qualcuno portò via la sua adorata bicicletta, lasciata nei pressi di un muretto. Il bambino, affranto, aveva scritto un biglietto chiedendo di riconsegnarla.

Così la nonna decise di aiutarlo pubblicando un post su Facebook e chiedendo agli amici di condividere la ricerca di quella inconfondibile bici tutta colorata. Il post è giunto anche al questore di Brindisi che decise di fare una sorpresa a Tommaso. Con una scusa il bambino è stato convocato in Questura insieme ai familiari e lì i poliziotti gli hanno consegnato una bicicletta nuova di zecca. Una gioia incontebile per il bimbo. Per gli agenti si è trattato di «un piccolo gesto che simboleggia anche la vicinanza a tutta la comunità che ha aiutato Tommy anche solo virtualmente». La notizia così come le foto del regalo speciale sono state diffuse dalla Polizia di Stato tramite la pagina social “Agente Lisa”. Tanti gli apprezzamenti positivi da parte degli utenti all'indirizzo dei poliziotti.