L'applicazione per iPhone è comparsa da qualche giorno sull'App Store ed è scaricabile gratuitamente. Si tratta di un gioco che invita l'utente a schiacciare con una ruspa gli immigrati di colore per guadagnare punteggio

In questi giorni di incandescente dibattito sul tema dell'immigrazione c'è chi è pronto a cavalcare la polemica. Si tratta degli sviluppatori dell'app "Ruspadana", scaricabile dall'App Store e al centro di centinaia di segnalazioni da parte degli utenti. Il claim del gioco per dispositivo mobile è più che eloquente: "Aiuta Ruspadana a fermare l'invasione! Ripulisci le strade. Rimuovi gli ostacoli. E goditi le Alpi!". Gli ostacoli sono gli immigrati di colore che l'utente deve travolgere con la ruspa per guadagnare punti e potersi godere, alla fine, lo spettacolo della pianura padana libera dagli invasori.

È probabile che l'intento degli inventori dell'app fosse satirico, ma gli utenti sembrano non aver colto favorevolmente lo slancio di ironia. Anzi. I commenti sotto l'applicazione non sono affatto positivi, e in molti chiedono se e dove è possibile fare una segnalazione. Quello che più stupisce è che gli ideatori provengano dalla Apple Developer Academy, l'accademia per sviluppatori dell'azienda nota da sempre per la policy antirazziale. Rimane valida, come sempre in questi casi, l'ipotesi della trovata pubblicitaria.