La Slovacchia è pronta ad ospitare i colloqui tra Russia e Ucraina per mettere fine alla guerra. Mosca si è detta favorevole a questa apertura. Lo ha detto Vladimir Putin citato dalla Tass. Nei giorni scorsi il premier slovacco Robert Fico è stato ricevuto al Cremlino. «Si è parlato principalmente di un accordo di pace in Ucraina», ha commentato il presidente russo.

La Russia cerca di far finire il conflitto, non di congelarlo, ha detto Putin, citato dalla Tass. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sui piani di Donald Trump per congelare la guerra in Ucraina, Putin ha risposto: «Cerchiamo anche di porre fine al conflitto».

Intanto un caccia F-16 di fabbricazione statunitense dell'aeronautica militare ucraina «è stato abbattuto» nella regione di Zaporizhzhia «mentre si preparava a lanciare un attacco missilistico» sulla zona. Lo ha detto alla Tass un deputato russo, Vladimir Rogov, presidente della Commissione della Camera civica russa per la sovranità, i progetti patriottici e il sostegno ai veterani Vladimir Rogov. «Un aereo F-16 era nella sua posizione iniziale per lanciare un attacco missilistico sulla regione. È stato abbattuto», ha detto il politico.