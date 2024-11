Un automobilista colto da infarto nel ferrarese è stato salvato da una giovane allenatrice di volley, Lara Breda, che accortasi del malore dell’uomo gli ha praticato un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Il lato oscuro della vicenda si celerebbe nel fatto che la donna, nonostante avesse urlato più volte richieste di aiuto, sarebbe rimasta sola. Oltre al disinteresse del vicinato, una coppia da un palazzo accanto ha ben pensato di riprendere la scena con il proprio smartphone dal balcone, anziché darle supporto.

Ora i carabinieri hanno aperto un’indagine per omissione di soccorso.



I fatti



La scorsa domenica a Ferrara, l’allenatrice Breda sostava al semaforo rosso di via Galvani, quando la sua autovettura è stata impattata da dietro con un colpo al paraurti. Scesa per constatare i danni, Lara ha subito compreso che l’anziano alla guida dell’automobile dietro di lei non stava bene. Chiedendo l’aiuto di un passante, è riuscita a estrarre l’uomo dal posto di guida per poi praticare un massaggio cardiaco che gli ha salvato la vita. La donna aveva, in precedenza, frequentato dei corsi di primo soccorso. Nel mentre, sono arrivati i soccorsi che hanno potuto curare l’anziano.



Le dichiarazioni della figlia



La figlia dell’uomo, Luisa, ha mandato i suoi sentiti ringraziamenti a Lara Breda: «Mio padre sta meglio. Subirà un intervento di bypass coronarico a Bologna. Il medico ha detto che l'intervento di Lara è stato provvidenziale. La mia famiglia la ringrazia di cuore».