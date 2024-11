I grillini hanno indicato dieci nomi di candidati per il Quirinale, che saranno domani votati dalla rete. C'è il professore calabrese Settis.

Salvatore Settis accanto a Romano Prodi e Pierluigi Bersani. Non mancano le sorprese nella rosa di nomi del Movimento 5 Stelle per il Quirinale, rosa su cui domani si esprimeranno gli utenti del blog di Beppe Grillo. Tra questi il professore calabrese, entrato nei cuori dei grillini per le sue battaglie in difesa dei 'beni pubblici'.



Tutti i candidati dei cinque stelle:



Pierluigi Bersani

Raffaele Cantone

Lorenza Carlassarre

Nino Di Matteo

Ferdinando Imposimato

Elio Lannutti

Paolo Maddalena

Romano Prodi

Salvatore Settis

Gustavo Zagrebelsky