Il ministro dell'Interno non annulla l'incontro con i simpatizzanti a Furci Siculo, in provincia di Messina

La sera stessa del crollo del ponte Morandi a Genova, Matteo Salvini, ministro dell'Interno, non ha annullato il suo comizio, seguito da una festa organizzata in suo onore, a Furci Siculo, in provincia di Messina. La decisione ha scatenato violenti polemiche sui social e nel mondo politico.

Ad innescare il tam tam, un account twitter che ha pubblicato alcune delle immagini della festa a cui Salvini ha partecipato che lo ritraggono sorridente a tavola attorniato dai suoi sostenitori messinesi. Una delle immagini che hanno fatto il giro della rete vede il ministro con in mano una torta con la scritta "Vince la squadra". "Sicilia, ieri sera. La sconcezza morale. Per i miei personali gusti, è questa", questo il commento che accompagnava le immagini.

La polemica si è quindi spostata nel mondo politico. Matteo Orfini, presidente del Partito Democratico, ha commentato dicendo che: "le immagini di Salvini che festeggia in ore drammatiche per Genova sono uno schiaffo al dolore del nostro paese". Dagli account social di Matteo Salvini, non si registra, al momento, alcun intervento sulla vicenda.