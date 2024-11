Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è vaccinato contro il covid oggi a Milano. Lo stesso Salvini ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae mentre sorseggia un caffè: sul tavolo, un qr code sanitario della regione Lombardia. Promette di farsi somministrare il siero anti-Covid, invece, Giorgia Meloni. «Non sono contraria al vaccino - dice Meloni - ma se mi chiedi di vaccinare mia figlia di 12 anni neanche in catene. Mia madre ha dei problemi e l'ho fatta vaccinare 5 mesi fa ma devi valutare i rischi e secondo me vaccinare un bambino di 12 anni è un errore. Le affermazioni di Draghi - prosegue - sono efficaci ma imprudenti. Draghi ieri ha detto che l'invito a non vaccinarsi è invito a morire. Se sei per l'obbligo vaccinale, abbi il coraggio di farlo

No secco sul greenpass

«Sul Green pass non sono d'accordo - dice Meloni - la considero una misura inefficace, economicida, una misura che uccide la nostra economia. Nasceva da parte dell'Ue per favorire il turismo, applicato alla vita sociale, e in Italia quando non viene applicato negli altri paesi vuol dire far fallire un'altra stagione turistica». Sulla stessa linea Salvini: «C'è qualcuno che ideologicamente odia i giovani, il divertimento e la libera impresa. Se il Green Pass funziona e limita i contagi al ristorante e nelle palestre, non capisco perché si continui a tenere chiuse le discoteche», ha sottolineato il senatore leghista.