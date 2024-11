Al lavoro senza essersi vaccinati oppure già sospesi in quanto non avevano rispettato l'obbligo vaccinale: sono 281 i medici scoperti dai carabinieri del Nas nell'ambito di una serie di controlli in tutta Italia con l'obiettivo di individuare il personale sanitario che continua a violare la normativa. Le verifiche hanno riguardato oltre 1.600 strutture pubbliche e private e circa 4.900 posizioni di medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri e fisioterapisti.

Dei 281 medici scoperti, 126 erano già stati sospesi dagli ordini professionali proprio perché non vaccinati. Nei confronti del personale sanitario trovato in servizio malgrado fosse già stato sospeso è scattata la denuncia per esercizio abusivo della professione sanitaria. Otto sono invece i medici di famiglia e i pediatri individuati tra Abruzzo, Sardegna, Campania e Lazio che non si erano immunizzati.

Il blitz dei Nas non ha riguardato solo il personale sanitario: le verifiche hanno infatti fatto scattare accertamenti anche nei confronti di diverse Asl - in Calabria, Sicilia, Molise e provincia di Bolzano - per non aver preso provvedimenti amministrativi e disciplinari nei confronti del personale che non si era vaccinato.