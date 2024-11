Ci siamo. Amadeus ha annunciato i nomi dei big in gara a Sanremo 2024. Ventisette nomi, svelati nel corso dell'edizione giorno del Tg1. Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D'Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Francesco Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa e Il Volo: questi i primi tredici nomi fatti dal direttore artistico e conduttore del Festival della canzone italiana, all'inizio del telegiornale.

Poi gli altri quattordici nomi: Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Mannini, Ricchi e Poveri. Da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio, si sfideranno sul palco del teatro Ariston.

Con una modifica dell'ultim'ora al regolamento Amadeus ha portato a 30 il totale degli artisti che saranno in gara al festival (dovevano essere 26), di cui 27 (e non più 23) sono stati annunciati oggi. A loro si aggiungeranno i 3 artisti che saliranno sul podio nella finale di Sanremo Giovani il 19 dicembre.

Al fianco del conduttore e direttore artistico, nel ruolo di co-conduttori, ci saranno i già annunciati Marco Mengoni (nella prima serata del festival, il martedì), Giorgia (mercoledì), Teresa Mannino (giovedì), Lorella Cuccarini (venerdì) e Fiorello (per la finale di sabato).

«Ho ricevuto e ascoltato oltre 400 brani, una quantità enorme di proposte che sottolinea ancora una volta l'appeal del Festival per il mercato discografico - ha detto Amadeus -. La scelta è sempre difficile, ma mi auguro di ripetere i risultati delle ultime edizioni che hanno visto per mesi i brani di Sanremo in testa alle classifiche di ascolto e di vendita. Quest'anno più che mai i miei super ospiti sono in gara! Viva Sanremo».