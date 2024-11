Il cantante torna all’Ariston come superospite nell’anniversario della vittoria al festival. E lancia un appello dal palco: «Ci sono 500 milioni di bambini che non vedranno mai la terra promessa»

Per i 40 anni di Terra Promessa, con cui vinse tra le Nuove Proposte, torna ospite Eros Ramazzotti. Trascina il teatro in un mega karaoke, poi lancia il suo appello: «Ci sono quasi 500 milioni di bambini che vivono in zone di conflitto, altri milioni che non vedranno mai la terra promessa: basta sangue, basta guerre. Pace! I nostri pensieri for ever».

Un pensiero al padre, «mi ha dato la spinta», un grazie a Sanremo da cui tutto è iniziato, e poi tre momenti indimenticabili della carriera: «L'arrivo a Milano da Roma: non vedevo la città, c'era nebbia, ma mi piaceva la carica della città tra musica, moda, arte; la firma con la Sony nel '95 e poi l'incontro con Tina Turner che vorrei ricordare stasera».