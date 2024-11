Sanremo Giovani 2023 si avvicina e la commissione musicale ha selezionato i quattro artisti di Area Sanremo che si uniranno agli otto già annunciati dopo le audizioni a Roma del 10 novembre: si tratta di Dipinto, Fellow, Nausica e Omini. In totale, i brani ascoltati tra i due contest, quello Rai e quello di Area Sanremo, sono stati 1.323, in crescita rispetto allo scorso anno.

I dodici finalisti sono stati selezionati dalla commissione musicale Rai presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta dalla vicedirettrice Prime Time Federica Lentini, dal maestro Leonardo De Amicis e dall'autore Massimo Martelli.

La commissione di valutazione di Area Sanremo, composta da Lavinia Iannarilli (in quota Rai) e dagli autori Paolo Biamonte, Sergio Rubino, Alessio De Stefani, ha selezionato i 20 finalisti del concorso promosso da Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Comune di Sanremo che si sono esibiti di fronte la Commissione musicale Rai.

«Faccio un grande in bocca a lupo ai ragazzi, a loro vanno i miei complimenti perché in questi anni ho assistito a una crescita tangibile e costante», sottolinea Amadeus. «Un numero inaspettato di iscrizioni che ha superato tutti i precedenti, quattro protagonisti si aggiungono agli otto già selezionati per la finale di Sanremo Giovani. Sarà una serata imperdibile con dodici canzoni belle e dodici ragazzi talentuosi.

Sanremo Giovani 2023, la serata in cui saranno decretati gli artisti che parteciperanno al Festival di febbraio nella categoria Big, andrà in onda, in prima serata su Rai 1 il 19 dicembre.

Ecco gli altri 8 finalisti: bnkr44, Clara, Grenbaud, Jacopo Sol, Lor3n, Santi Francesi, Tancredi, Vale LP.