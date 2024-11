La 69esima edizione del Festival di Sanremo è stata vinta da Mahmood con il brano “Soldi”. Ultimo secondo classificato con il brano “I tuoi particolari”. Il Volo si classifica terzo con “Musica che resta”. «Grazie mille a tutti, non ci sto proprio credendo: è incredibile», le prime parole del vincitore, di origine egiziana (foto ansa).

Quarta Loredana Bertè

Fischi e contestazioni in platea e in sala stampa al momento in cui è stata resa nota la classifica finale del Festival di Sanremo che ha dato il via al rush finale tra i primi tre. Le contestazioni all'Ariston sono scattate, in particolare, quando è stato dato l'annuncio che Loredana Bertè, quarta nella classifica finale, era rimasta fuori dal podio del 69/o Festival di Sanremo.

La classifica

Questa la classifica dei Big dal 4/o al 24/o posto, in ordine: Loredana Bertè, Simone Cristicchi, Daniele Silvestri, Irama, Arisa, Achille Lauro, Enrico Nigiotti, Boomdabash, Ghemon, Ex-Otago, Motta, Francesco Renga, Paola Turci, The Zen Circus, Federica Carta e Shade, Nek, Negrita, Patty Pravo con Briga, Anna Tatangelo, Einar, Nino D'Angelo e Livio Cori.

Gli altri premi

Il premio “Sergio Endrigo” per la migliore interpretazione del 69/o festival di Sanremo va a Simone Cristicchi, con il brano Abbi cura di me. A Cristicchi anche il Premio "Giancarlo Bigazzi" per la miglior composizione musicale, assegnato dall'Orchestra del Festival. E' Daniele Silvestri per il brano "Argentovivo" a vincere il Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo, assegnato dalla giuria degli esperti. Daniele Silvestri si aggiudica anche il Premio della Critica intitolato a Mia Martini.

