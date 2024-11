Era con la sorella di 15 anni che è ha riportato gravi politraumi ed è stata trasferita in ospedale. L'uomo, rintracciato grazie alle descrizioni del camion da parte di un testimone, ha detto agli agenti di non essersi reso conto di nulla

Uno studente di 17 anni è morto dopo esser stato investito stamani poco prima delle 8 da un mezzo, il cui conducente è poi scappato dopo l'incidente. È successo a Bussana, frazione di Sanremo. Il ragazzo era in compagnia della sorella di 15 anni e stava camminando lungo il muro quando il mezzo li ha travolti entrambi. La ragazza è stata trasferita all'ospedale di Pietra Ligure a causa dei numerosi e gravissimi politraumi riportati.

Successivamente è stato fermato l'autista. L'uomo, rintracciato dalla polizia grazie alle descrizioni del tir fornite da un testimone, aveva appena finito di consegnare la merce a un'azienda locale. Alla polizia ha detto di non essersi accorto di nulla. Il Tir è stato posto sotto sequestro e l'autista trasferito in ospedale per gli esami medici di rito.