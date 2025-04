Scaduta la tregua pasquale annunciata da Vladimir Putin, sono ripresi oggi, lunedì 21 aprile, i raid aerei sull'Ucraina orientale meridionale. Le sirene di allarme sono risuonate nella notte in varie regioni e città, sotto attacco da parte delle forze armate russe.

Esplosioni hanno scosso Cherkasy, Kherson e la regione di Odessa. Sirene di allarme antiaereo sono suonate anche a Kiev. «L'eserciro russo ha lasciato droni sulla regione», ha scritto il governatore regionale di Dnipropetrovsk Sergiy Lysak said su Telegram. Nell'attacco è stata danneggiata una casa e un incendio è scoppiato in un magazzino alimentare, ma non sono stati segnalati feriti.

Anche Vitaliy Kim, governatore della regione meridionale di Mykolaiv, ha segnalato la ripresa dei raid russi. «La mattina del 21 aprile, verso le 4:57, il nemico ha attaccato la città con i missili. Non ci sono vittime o danni», ha affermato.

Zelensky: segnalate quasi 3.000 violazioni del cessate il fuoco

Kiev e Mosca si sono accusate a vicenda di aver violato il cessate il fuoco. «La Russia ha violato la tregua di Pasqua circa 3.000 volte», ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, riferendo di molteplici violazioni del cessate il fuoco da parte delle truppe di Mosca lungo la linea del fronte.

L'esercito ha segnalato 96 assalti russi contro posizioni ucraine, 1.882 bombardamenti e 950 utilizzi di droni russi, ha affermato il presidente, citando un briefing del comandante in capo Oleksandr Syrskyi.