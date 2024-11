La donna era ricoverata in gravi condizioni. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari: «Tragedia immane»

Terza vittima per il crollo di un ballatoio della Vela Celeste di Scampia. Nell'ospedale Cardarelli di Napoli è morta infatti Patrizia Della Ragione, 53 anni. Era stata ricoverata per un politrauma, riportando anche la frattura della milza e del bacino. La donna era la madre di Roberto Abbruzzo, la prima vittima del crollo, di 29 anni. L'altra vittima, Margherita Della Ragione, 35 anni, era la nipote. Giuseppe e Luisa Abbruzzo, rispettivamente di 34 e 23 anni, figli di Patrizia Della Ragione, sono ricoverati nell'Ospedale del Mare, Giuseppe in gravi condizioni. La donna deceduta era la nonna di quattro delle sette bambine ricoverate nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

«Il bilancio si aggrava, è una tragedia immane, preghiamo affinché bimbi, bimbe e adulti possano uscire presto dall’ospedale, tutto significa che l’intero sistema, la situazione che viviamo giorno dopo giorno va presa con forza, vigore, perché simili tragedie non possano più accadere». È quanto detto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, durante il punto stampa sulla situazione.

«Già in giornata potremmo avere qualche alloggio in più, però ripeto c’è la necessità che le persone possano scegliere liberamente, è una loro facoltà, rispetto il loro pensiero e sono vicino a queste persone. Dobbiamo accompagnare le persone verso soluzioni migliorative, siamo qui anche per sollecitare gli organi competenti», ha poi spiegato il prefetto a un cronista che gli chiedeva se fosse sempre di 66 il numero di alloggi agibili nella Vela Celeste.