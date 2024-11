L’assurda vicenda avvenuta a Napoli. I due ladri sono stati arrestati dai carabinieri e trasferiti in carcere

Fingono di aiutare un ragazzo ma gli portano via l’auto. L’assurda vicenda avvenuta a Napoli. Intorno all'una di notte in Via Nuova Marina, un 21enne stava parcheggiando la sua auto. Due uomini, notando le difficoltà del giovane, decidono di avvicinarsi. Uno dei due si offre di aiutarlo: «Scendi te la parcheggio io». Il ragazzo scende dall'auto permettendo al finto benefattore di salire: il complice sale subito e fuggono a bordo del veicolo.

Il ragazzo chiama subito il 112 che avvia le ricerche. Poco dopo i Carabinieri della Pmz della Compagnia Napoli Stella notano un'auto che a forte velocità percorre Via Ferrara in direzione Corso Novara. Individuano la targa, la stessa dell'auto rubata al 21enne. Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri bloccano l'auto ed arrestano i due ladri. Si tratta del 35enne Angelino Bennardo di Caivano e del 40enne Massimo Altieri di Casoria, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Si trovano ora nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.