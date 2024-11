Schianto tra un bus, un filobus della linea 90, e un camion dei rifiuti questa mattina a Milano. L'incidente ha coinvolto una ventina di persone; una donna di 49 anni, passeggera del filobus, è ricoverata in stato di coma e si trova in codice rosso al Policlinico dopo essere stata sbalzata violentemente a causa dell'urto. Quattro persone in codice giallo e 12 da valutare. Lo scontro avvenuto tra mezzi pesanti di Atm, l'azienda dei trasporti milanese e Amsa quella che si occupa della raccolta dei rifiuti, si è verificato intorno alle 8.09 sulla circonvallazione ovest, all'incrocio tra via Egisto Bezzi e via Marostica.

Sul mezzo dell'Atm si trovavano 15 persone e l'autista di uno dei due veicoli, per quanto cosciente, è rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo. Il Soreu - Azienda regionale emergenza urgenza - che ha diffuso la notizia, ha dichiarato una maxiemergenza e sul posto sono presenti ambulanze automediche e mezzi dei vigili del fuoco e agenti della polizia locale.

La dinamica è in fase di ricostruzione, ma stando ai primi accertamenti pare che all'origine dello schianto ci sia stata una mancata precedenza. Il conducente del mezzo Amsa, di 29 anni, ha riportato una sospetta frattura del femore, mentre il suo collega, di 23 anni, ha subito traumi minori. Entrambi sono in codice giallo, così come l'autista del bus, che ha un trauma cranico.