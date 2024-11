In Francia sinistra e liberali pensano ad unirsi per impedire la scalata al potere dell’estrema destra di Le Pen, in Italia i leader dell’opposizione si ritrovano a Bologna e cantano insieme Bella Ciao. È successo ieri sera alla festa nazionale dell’Anpi.

Sullo stesso palco c’erano la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte, i portavoce di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, Riccardo Magi di Più Europa e Maurizio Acerbo di Rifondazione comunista, che hanno raccolto l'invito del presidente dell'Anpi Gianfranco Pagliaruolo. «Ci riuniamo - ha detto - sulla base di due principi: difesa della Costituzione e antifascismo».

«Abbiamo tante ragioni per essere qui insieme», ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein prima di salire sul palco. «È molto importante accogliere l'invito dell'Anpi - ha detto - essere qui, esserci insieme con altri leader delle forze alternative alla destra».