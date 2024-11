Aderiscono Alitalia e diverse compagnie operanti in Italia. I sindacati chiedono una riforma del comparto che intervenga nella concorrenza tra imprese

«Confermato venerdì 13 lo sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto aereo che interesserà piloti, assistenti di volo e personale di terra di Alitalia e di tutte le compagnie aeree che operano in Italia, delle società di gestione aeroportuale, di handling e di catering». Lo proclamano unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, «per il perdurare della crisi Alitalia, una riforma del comparto che intervenga nella concorrenza tra imprese, norme specifiche contro il dumping contrattuale e il finanziamento strutturale del Fondo di solidarietà di settore». In base alle prime informazioni, la compagnia di bandiera avrebbe già provveduto a cancellare oltre 300 voli.