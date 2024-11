Si prevede un fine settimana bollente per i trasporti. Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane, dalle 3.00 di domenica 8 alle 2.00 di lunedì 9 settembre. Lo sciopero nazionale potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. La notizia è confermata in una nota del Gruppo Fs nella quale si legge: «Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio».

Sciopero aerei

Non solo. A incrociare le braccia, sabato 7 settembre, saranno anche i dipendenti di alcuni scali aeroportuali e compagnie di volo. La Filt-Cgil ha indetto uno sciopero nazionale di 4 ore per tutto il personale di Wizz Air Malta Limited, dalle 13 alle 17. Anche ITA Airways sarà coinvolta nelle proteste, con i sindacati Fit-Cisl e Ugl-Ta che hanno proclamato la sospensione dei servizi a livello nazionale, sempre dalle 13 alle 17.

A Milano Malpensa e Linate, i lavoratori della Dussmann Service, responsabili delle pulizie, interromperanno i servizi dalle 12 alle 16. Inoltre, il personale di Airport Global Service e Agh Handling, addetti ai servizi di assistenza a terra, sospenderà le attività dalle 13 alle 17 presso il solo aeroporto di Malpensa. Mobilitazioni anche allo scalo Olbia Costa Smeralda. Qui i lavoratori di handling Consulta e del personale di Toscana Aeroporti Handling protesteranno per 4 ore, dalle 13 alle 17.