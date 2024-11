La donna era in vacanza con il marito in Mozambico. Il cadavere è riemerso a 40 chilometri dal luogo dell'immersione

Il corpo di Eleonora Contin, 34enne di Chiavenna, in provincia di Sondrio, dispersa dal 25 agosto scorso, è stato ritrovato a circa 40 chilometri dal luogo in cui si era immersa. La donna si trovava in vacanza in Mozambico e, insieme al marito, era andata a fare un'immersione per ammirare la barriera corallina. Una forte corrente improvvisa aveva disperso il gruppo con il quale la coppia si era immersa e, al loro ritorno a riva, la donna mancava all'appello.

Ancora da chiarire le cause della morte della donna, esperta subacquea. Secondo le prime ipotesi, sembra che sia stata colta da un malore e trascita lontano dalle correnti.

Il marito aveva subito dato l'allarme ed erano partite le ricerche con l'aiuto di elicottri e sommozzatori. Ricerche estremamente costose, tanto che l'uomo aveva lanciato una raccolta fondi sul web, rilanciata attraverso i social network, che aveva raggiunto in 48 ore la cifra di 50mila euro. La donna era responsabile delle relazioni istituzionali dell'orchestra Verdi ed era molto conosciuta nel mondo della cultura e della musica milanese.