VIDEO | Uscito di casa per andare a scuola, non vi aveva più fatto ritorno. Grazie alla trasmissione "Chi l'ha visto?" ora la sua famiglia ha potuto riabbracciarlo: «Non ce lo aspettavamo più»

Fernando oggi ha 24 anni, ne aveva 16 quando era scomparso senza lasciare tracce. In un pomeriggio di maggio del lontano 2012, il ragazzo romano era uscito di casa per recarsi alla scuola serale ma non vi aveva più fatto ritorno. Numerosi gli appelli della famiglia, che in questi anni ha continuato a cercarlo rivolgendosi anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?”.

Ed è proprio grazie alle segnalazioni arrivate dai telespettatori del programma di Rai 3 che Fernando è stato rintracciato qualche giorno fa a Genova. Un passante lo ha visto in una piazza a chiedere l’elemosina insieme al suo cane, e lo ha riconosciuto.

La sua famiglia lo ha così potuto riabbracciare: «Per noi è stata una grandissima gioia» ha detto la zia ai microfoni di “Chi l’ha visto?”. «Quasi non ce lo aspettavamo più», sono state invece le parole della mamma, tra i mille ringraziamenti ai telespettatori che in questi anni si sono prodigati in segnalazioni e «tanti piccoli indizi» che alla fine hanno portato al gioioso risultato di questi giorni.

Il ragazzo probabilmente aveva scelto la vita di strada, anche se non è ancora chiaro dove e con chi abbia passato questi lunghi anni lontano da casa e dagli affetti.