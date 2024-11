Due aerei da turismo che volavano nei cieli al confine tra Francia e Italia si sono sono schiantati questa mattina. L’impatto è avvenuto mentre i velivoli sorvolavano la zona tra Larche e Batterie de Viraysse, in Francia, nella regione dell'Alta Provenza sul versante francese del Colle della Madallena, nel territorio comunale di Val d'Oronaye che si trova al confine con la provincia di Cuneo.

La stampa francese parla di 2 morti, e da poco è arrivata la conferma da parte delle autorità: si tratta di due inglesi di 18 e 37 anni. Ferito, in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita un terzo uomo, pilota di uno dei due mezzi.

Lo schianto prima dell’atterraggio

L'allarme è stato lanciato intorno alle 11,30. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Prefettura di Barcelonnette, i due velivoli – entrambi registrati in Inghilterra – erano decollati dall'aerodromo di Saint-Pons/Barcelonnette e sarebbero entrati in collisione prima di scendere nella valle dell’Ubayette, vicino a Larche, in località Batteria di Viraysse, nell’area della cima Tête de Viraysse (2700 metri di quota).

Il traffico al valico del colle della Maddalena, in valle Stura, è stato bloccato dai carabinieri per agevolare le ricerche e i soccorsi. Ancora in corso le operazioni da parte delle forze dell'ordine.

Massiccia mobilitazione dei soccorsi intervenuti sul posto tra cui una gendarmeria per elicotteri, 3 ambulanze, 1 veicolo di soccorso stradale, 1 veicolo medico-infermiere, 1 veicolo di comando, 4 gendarmi e 22 vigili del fuoco.