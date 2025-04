Un bus con a bordo una scolaresca delle elementari di Frosinone si è scontrato con un tir sull'A1 nel tratto tra San Vittore e Caianello, al confine tra Lazio e Campania.

Nessuna delle persone a bordo del bus - 41 bambini, 6 maestre, due mamme e due autisti - è rimasta ferita in modo grave.

La comitiva era diretta a Sud per una gita scolastica quando ha impattato contro il mezzo pesante. Sul posto sono intervenute due ambulanze di Cassino per prestare i primi soccorsi agli alunni, soprattutto per lo spavento. Sul posto sta operando la Polizia Stradale, per ricostruire la dinamica ed accertare le responsabilità.