L’incidente sulle montagne della Valle d'Aosta. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha disposto l'apertura di un'inchiesta

Sono 5 le vittime accertate dell'incidente tra un elicottero e un aereo da turismo avvenuto nel pomeriggio sulle montagne della Valle d'Aosta. Altre due persone rimaste ferite sono state trasportate al pronto soccorso di Aosta. E' stata subito attivata la procedura di maxi emergenza nei pronto soccorso ed e' operativa la shock room, con equipe multidisciplinare, tre sale operatorie dedicate e sei posti in terapia intensiva postoperatoria. Sul posto opera l'elicottero della Protezione civile con guide tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e medico a bordo, ma altri tre elicotteri, due in partenza da Torino, sono pronti a raggiungere il luogo dell'incidente, nei pressi del ghiacciaio Rutor, nel vallone di La Thuile. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha disposto l'apertura di un'inchiesta