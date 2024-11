Tragico incidente stradale ad Ardea, in provincia di Roma, sulla via Pontina Vecchia. Una bambina di 8 anni è morta in un impatto che ha coinvolto tre veicoli. Feriti anche altri due bimbi di 7 e 10 anni e un adulto che si trovava alla guida di una delle auto, trasportato in ospedale a bordo dell’elisoccorso in codice rosso. L’incidente questo pomeriggio poco prima delle 16.

Sul posto i vigili del fuoco con le ambulanze delle Ares 118. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, su cui è al lavoro la polizia locale. Nello stesso punto, il 25 luglio 2022 si era verificato un altro incidente costato la vita a una 43enne che viaggiava in sella a uno scooter.