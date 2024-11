Vagoni letteralmente sbriciolati nell’impatto, scene drammatiche questa mattina sul tratto ferroviario tra Andria e Corato. Ventisette i morti per il momento, ma il bilancio sembra purtroppo essere destinato ad aumentare

Carrozze accartocciate, 27 morti, 50 feriti, è questo per ora il bilancio di uno scontro fatale fra due treni di linea delle Ferrovie Nord Barese avvenuto stamani sul tratto binario unico tra Andria e Corato, nei pressi di una casa cantoniera in aperta campagna.



Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco provenienti da Bari, Barletta e Corato, numerose ambulanze del 118, carabinieri, polizia municipale di Andria e gli agenti della polizia ferroviaria del Compartimento di Puglia e Basilicata. Il centro trasfusionale di Andria sta effettuando una raccolta straordinaria di sangue.



Tra i feriti gravi anche un bambino di pochi anni portato in ospedale a bordo di un elicottero. La Asl ha messo in campo un coordinamento psicologico sia sul luogo della tragedia sia negli ospedali in collaborazione con l'Ordine degli psicologi. Le salme verranno trasferite all'Istituto di medicina legale di Bari.