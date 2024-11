Il cadavere mummificato di una donna di 78 anni è stato scoperto ieri pomeriggio in un appartamento a Firenze, sul Lungarno Soderini.

A lanciare l'allarme ai vigili del fuoco sono stati i vicini di casa, insospettiti dal cattivo odore proveniente dall'appartamento della donna. Al loro ingresso i medici hanno accertato che la morte dell'anziana signora sarebbe avvenuta almeno un mese fa.

Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e gli investigatori presumono che la morte sia da attribuire a cause naturali. Per questo non è stata disposta l'autopsia.